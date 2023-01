Bundesliga: VfL Bochum suspendiert Hoffnungsträger: "Thema erledigt"

„Für mich ist das Thema Lys Mousset erledigt“, sagte Letsch laut Reviersport im Trainingslager in Spanien am Montag. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird Mousset vorerst nicht mehr mit dem Team auf dem Platz stehen. Das Trainingslager in Jerez soll der 26-Jährige demnach vorzeitig verlassen.