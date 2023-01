Erstmals öffentlich: Can spricht über seine Tumorerkrankung

Der frühere Fußball-Nationalspieler Emre Can (29) hat erstmals in der Öffentlichkeit über seine Tumor-Operation gesprochen. Beim Medizincheck bei seinem Wechsel zu Juventus Turin im Jahr 2018 sei die Erkrankung entdeckt worden. „Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse und brauchte dringend eine Operation. Das hat einiges in meinem Leben verändert“, sagte der Profi von Borussia Dortmund bei DAZN.