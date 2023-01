Frankfurt angriffslustig: "Nicht nach oben begrenzen"

Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt will sich in der Restsaison keinesfalls auf dem furiosen Jahr 2022 ausruhen. „Die Karten werden neu gemischt. Für das Gewesene kriegen wir nichts mehr. Sondern nur für das, was kommt“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann auf der Jahresauftakt-Pressekonferenz: „Die Trauben hängen nicht niedriger, sondern mit Blick auf die anstehenden Aufgaben sogar höher.“