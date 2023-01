Frankfurt startet mit seinen Stars

Dort wird sich der Europa-League-Sieger ab Mittwoch auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Am 21. Januar treffen die Frankfurter in der Liga auf Schlusslicht Schalke 04. Später im Jahr stehen die Achtelfinals im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 und in der Champions League gegen den SSC Neapel auf dem Programm.