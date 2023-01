Trapp fit für Bayern? Entscheidung bei Trapp Frankfurt-Torhüter steht!

Der 32-Jährige, der beim SC Freiburg (1:1) unter der Woche aufgrund einer Erkältung gefehlt hatte, sei fit und fahre mit nach München, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gegen die Bayern brauche es unter anderem einen "herausragenden" Trapp, ergänzte Glasner, der mit den Hessen fünf Punkte hinter dem Tabellenführer platziert ist: "Sicherlich gibt es einfachere Aufgaben, aber wir freuen uns drauf. Das Ziel ist ganz klar, in München zu gewinnen."

Dass die Eintracht durch das Remis in Freiburg und die Siege der Konkurrenz wieder von Platz zwei verdrängt wurde, spielt für Glasner keine Rolle.

„Ob wir nur noch als Vierter oder Bayern-Jäger nach München fahren oder whatever, das darf für uns nicht relevant sein“, sagte der Österreicher. Man wolle Bayern das Leben „ganz schwer machen mit all den Qualitäten, die wir haben. Dass wir dazu in der Lage sind, haben wir schon bewiesen“.