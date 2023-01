SC Freiburg: Grifo wieder eine Option für die Startelf

Top-Scorer Vincenzo Grifo steht dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) wieder voll zur Verfügung. „Er könnte wieder spielen“, sagte Trainer Christian Streich: „Er hat nicht viel trainieren können, aber er ist wieder gesund.“

Grifo hatte krankheitsbedingt das Spiel beim VfL Wolfsburg (0:6) am vergangenen Samstag kurzfristig verpasst und wurde gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am Mittwoch erst in der Schlussphase eingewechselt.