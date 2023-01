Gerüchte um Bayern-Wechsel - jetzt fehlt Sommer im Gladbach-Test

„Es bleibt dabei, was ich gesagt habe. Ich will mich da auch nicht ständig wiederholen“, sagte Trainer Daniel Farke am Freitag. „Es gibt keinen Grund und gar kein Bestreben, ihn abzugeben. Yann ist ein Top-Torhüter in Europa. Wir arbeiten ambitioniert und wollen unsere Ziele erreichen. Dafür brauchen wir Top-Spieler.“