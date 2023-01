Grifo vergleicht Streich mit Messi und Ronaldo

Während Grifo in seiner Hoffenheimer Zeit unter Julian Nagelsmann meist nicht über eine Reservistenrolle hinauskam, glänzt er in Freiburg in dieser Spielzeit mit neun Toren und zwei Vorlagen als Topscorer. Nach Platz zwei in der Hinrunde sei die Champions League "ein Traum, aber kein Ziel", erklärte der Deutsch-Italiener. Sollte es tatsächlich reichen, "werden wir das Startrecht für die Königsklasse sicher nicht zurückgeben".