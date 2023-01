Großkreutz rät Moukoko zum BVB-Verbleib

Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz empfiehlt Jung-Nationalspieler Youssoufa Moukoko im Transfer-Poker keinen Abschied vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. "An seiner Stelle würde ich bleiben. Es gibt keinen besseren Verein für ihn als Dortmund", sagte Großkreutz gegenüber 888Sport.

Bei den anhaltenden Verhandlungen kann der 34-Jährige beide Seiten verstehen. "Als Spieler will Moukoko natürlich das Beste herausholen. Dass er bei der WM dabei war, spielt ihm natürlich auch in die Karten", schätzt Großkreutz die Situation des Stürmers ein. Der BVB wolle sich "nicht so lange hinhalten lassen und einen klaren Standpunkt äußern - das hat Sebastian Kehl auch getan".