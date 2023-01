"Hosen nicht voll": Werder ohne Panik nach vier Pleiten

Nach den Niederlagen gegen Bayern München, RB Leipzig und den 1. FC Köln zeigte Werder zwar gegen Union Berlin ein anderes Gesicht, trotzdem stehe man nach dem 1:2 (1:1) wieder "ohne Punkte da", sagte Werner, für den die Krise nicht überraschend kommt. "Wir sind Aufsteiger in der Liga, uns ist vom ersten Tag an klar, dass es Phasen gibt, in denen der Wind von vorne kommt. Es ist von vornherein klar, um was wir spielen", sagte Werner: "Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass die Spieler Probleme hätten, das zu verarbeiten."