Leipzig wohl erst im Februar wieder mit Nkunku

Nkunku, der wegen der Blessur für die WM in Katar ausgefallen war, wird somit nicht nur den Bundesliga-Wiederbeginn gegen Bayern München am 20. Januar verpassen, sondern wohl auch die Partien bei Schalke 04 (24. Januar) und gegen den VfB Stuttgart (27. Januar). In der Königsklasse bekommt es RB im Achtelfinale (22. Februar/14. März) mit Manchester City zu tun.