Letztes Angebot: Kehl setzt Moukoko Ultimatum

Der Vertrag des 18-jährigen Moukoko, der bei der WM in Katar im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stand, läuft am Ende der Saison aus. Seit Monaten verhandeln der Bundesligist und Moukoko über eine Verlängerung. "Ich würde mir wünschen, dass er sich für uns entscheidet, weil er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist und ich riesiges Potenzial in ihm sehe. Aber es gibt für uns als Verein Grenzen. Und diese Grenzen haben wir aufgezeigt. Jetzt liegt es an ihm, sich zeitnah zu bekennen", sagte Kehl.