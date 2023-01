Medien: Bayern mehrere Wochen ohne Mazraoui

Bayern München muss offenbar mehrere Wochen auf Marokkos WM-Star Noussair Mazraoui verzichten. Der 25-Jährige fehlte am Freitagmorgen beim Abflug des Fußball-Rekordmeisters ins Trainingslager nach Katar. Nach Bild-Informationen erkrankte der Außenverteidiger im Urlaub nach der WM an Corona. Die Folge soll ein Entzündung am Herzbeutel sein.