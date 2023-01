Schalke-Neuzugang Jenz kann auf Startelf-Einsatz hoffen

Trainer Thomas Reis von Bundesligist Schalke 04 hat Neuzugang Moritz Jenz schon für Sonntag einen Einsatz in der Startelf in Aussicht gestellt.

„Er macht einen guten Eindruck. Er bringt gewisse Dinge mit, die der Mannschaft gut tun können. Es könnte schon sein, dass er von Beginn an spielt“, sagte Reis am Freitag, nur 24 Stunden nach der Verpflichtung des Innenverteidigers. Schlusslicht Schalke trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Köln. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)