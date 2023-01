Schwarz: "Fokus und Zuversicht" für nächste Aufgabe

Trainer Sandro Schwarz von Bundesligist Hertha BSC will sich trotz Abstiegskampf nicht aus der Ruhe bringen lassen.

„Wir wissen in welcher Situation wir sind, wir wissen in welcher Tabellenregion wir sind“, sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz. Dennoch sei es „wichtig, diesen klaren Fokus und die Zuversicht für die nächste Aufgabe VfL Wolfsburg zu haben“.