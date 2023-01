Schwarz vor Derby selbstbewusst: „Zum richtigen Zeitpunkt“

Trainer Sandro Schwarz vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC geht trotz der Krise selbstbewusst in das Spiel gegen Union Berlin, für ihn kommt das Stadtderby „genau zum richtigen Zeitpunkt“. Nach der 0:5-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag sieht der Coach die Chance, „mit so einem Spiel die Stimmungslage zu drehen“, sagte Schwarz vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion.