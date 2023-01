Sieg gegen den HSV: Freiburg bleibt ungeschlagen

Der Bundesliga-Zweite gewann gegen den Zweiten aus der 2. Liga in einem XXL-Testspiel in Sotogrande mit 6:2 (4:2). Für die ungeschlagenen Freiburger war es der dritte Sieg im fünften Test in der Winterpause. Gespielt wurden insgesamt 140 Minuten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)