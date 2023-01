Vierter Heimsieg in Folge: Bochum stößt Hertha in den Keller

Mit dem vierten Heimsieg in Folge hat der VfL Bochum die Abstiegsränge in der Fußball-Bundesliga verlassen und Hertha BSC noch tiefer in den Tabellenkeller gestoßen. Auch nach zehn Wochen Winterpause setzten die Westfalen, Anfang Oktober noch siegloses Schlusslicht, ihre Serie mit einem 3:1 (2:0) gegen die Berliner fort und kletterten vorerst auf Platz 14. Der dauerkriselnde Hauptstadtklub ist dagegen nach vier Auswärtspleiten nacheinander Vorletzter.