300. Auswärtssieg - Dortmund bleibt im Titelrennen

Dabei hatten die Gäste vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion eindeutig den besseren Start. In den ersten 20 Minuten kamen die Hanseaten kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Und Werder-Torhüter Jiri Pavlenka hatte Glück, dass ein Flachschuss von Julian Ryerson (12.) um wenige Zentimeter am rechten Torpfosten vorbei ging.

Ryerson hätte jedoch in der 21. Minute beinahe per Rückgabe ins eigene Tor getroffen, Schlussmann Gregor Kobel war gefordert. Diese Aktion machte den Platzherren Mut, sie agierten nun zielstrebiger nach vorn und wären durch einen Distanzschuss von Mitchell Weiser (23.) beinahe in Führung gegangen.