Augsburg will gegen Bayer "tolle Entwicklung" fortsetzen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Augsburg will beim Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen weiter auf den zuletzt guten Leistungen aufbauen. "Wir haben in diesem Jahr bislang gezeigt, dass wir eine tolle Entwicklung genommen haben", lobte Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag seine Mannschaft: "Wir wollen unser Heimstadion zu einer Festung machen."