Bayern-Star vor Comeback! Mazraoui trainiert wieder mit Ball

Erfreuliche Nachrichten von der Säbener Straße, wo der Marokkaner am Donnerstag erstmals wieder mit dem Ball trainieren konnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Noch bei der WM in Katar hatte sich der 25-Jährige eine Corona-Infektion eingefangen, die in einer milden Entzündung des Herzbeutels mündete und den Außenverteidiger somit länger außer Gefecht setzte. Auch als Maßnahme auf diesen Ausfall reagierten die Münchner mit dem Transfer von Joao Cancelo von Manchester City, der von Beginn an zu überzeugen wusste.