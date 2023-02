Bundesliga: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg, 0:2 (0:1)

Mit 0:2 verlor der 1. FC Köln am vergangenen Samstag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das Hinspiel beim VfL hatte Köln schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Die 49.300 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Yannick Gerhardt brachte Wolfsburg bereits in der vierten Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Team von Coach Niko Kovac mit einer Führung in die Kabine ging. Wenig später verwandelte Maximilian Arnold einen Elfmeter zum 2:0 zugunsten der Gäste (68.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der VfL Wolfsburg noch einen Doppelwechsel vor, sodass Jonas Wind und Kevin Paredes für Patrick Wimmer und Omar Marmoush weiterspielten (88.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Willenborg (Osnabrück) siegte der VfL gegen den 1. FC Köln.