Bundesliga: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL will nach vier Spielen ohne Sieg bei Köln endlich wieder einen Erfolg landen. Am vergangenen Spieltag verlor der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart und steckte damit die siebte Niederlage in dieser Saison ein. Am letzten Spieltag kassierte Wolfsburg die siebte Saisonniederlage gegen RB Leipzig. Im Hinspiel strich der FC die volle Punktzahl ein und feierte einen 4:2-Erfolg über den VfL Wolfsburg. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?