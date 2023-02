Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr)

Der 1. FSV Mainz 05 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Borussia Mönchengladbach punkten. Letzte Woche gewann Mainz gegen Bayer 04 Leverkusen mit 3:2. Somit belegt der FSV mit 26 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Am Samstag wies die Borussia den FC Bayern München mit 3:2 in die Schranken. Der 1. FSV Mainz 05 kam im Hinspiel gegen Gladbach zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?