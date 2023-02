Bundesliga: Bayern-Star Joao Cancelo: "Es ist eine Lüge"

„Es ist eine Lüge, dass ich mit Guardiola gestritten habe“, erklärte der Außenverteidiger nach dem Sieg mit dem FC Bayern bei Paris Saint-Germain (1:0) in der Champions League. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Er habe sich in seinen letzten Spielen für City „nicht mehr als wichtig für das Team“ gesehen. Nach einem Gespräch mit Guardiola habe dieser Verständnis gezeigt: „Wir haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn ich gehe. Ich mag neue Möglichkeiten.“

Cancelo ist bis Ende des Jahres von ManCity an die Bayern ausgeliehen. Er sei Guardiola sehr dankbar, City habe ihm alles gegeben: „Es ist ein Klub, denn ich nie vergessen werde. Und am Ende des Jahres kann ich vielleicht zurückkommen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

TSG 1899 Hoffenheim: Punkte müssen her

Mit den Bayern will er derweil ins Viertelfinale der Königsklasse vorstoßen. Eine leichte Aufgabe wartet beim Rückspiel am 8. März dabei nicht: „PSG ist ein Team mit großer individueller Klasse, mit sehr kompletten Spielern, die Dinge tun können, die andere nicht können. Wir müssen ein Team sein, um auch in München zu gewinnen.“