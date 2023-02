Bundesliga: Gladbach-Coach Farke überrascht mit Aussage nach Upamecano-Rot

Bayern-Trainer Nagelsmann hatte nach Abpfiff die Worte „weichgespültes Pack“ in den Mund genommen, was der 35-Jährige bei SPORT1 bestätigte. „Ja, aber damit meine ich ja nicht immer die Schiedsrichter“, betonte er in der Mixed Zone. Grund für seine Wut war eine Rote Karte für Dayot Upamecano, nachdem dieser früh in der Partie eine mögliche Großchance von Alassane Pléa als letzter Mann vereitelte. (EXKLUSIV: Bayern-Wirbel! Jetzt spricht Pléa!)