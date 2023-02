Bundesliga: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf RB Leipzig. RB gewann das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 3:0 und liegt mit 39 Punkten weit oben in der Tabelle. Letzte Woche siegte Frankfurt gegen den SV Werder Bremen mit 2:0. Somit nimmt die Eintracht mit 38 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Im Hinspiel hatte Eintracht Frankfurt einen 4:0-Kantersieg davongetragen.

Angesichts der guten Heimstatistik (7-2-1) dürfte Leipzig selbstbewusst antreten. Offensiv stechen die Gastgeber in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 43 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zehn Punkte aus den letzten fünf Partien holte die Elf von Marco Rose.