Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Bayer 04 Leverkusen, 1:1 (1:0)

Nach nur 25 Minuten verließ Ritsu Doan vom Sport-Club Freiburg das Feld, Roland Sallai kam in die Partie. Vincenzo Grifo brachte Leverkusen in der 29. Minute ins Hintertreffen. Ein Tor mehr für den SC machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Xabier Alonso Olano von Bayer 04 Leverkusen nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Adam Hlozek blieb in der Kabine, für ihn kam Florian Wirtz. Sardar Azmoun ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den Gast. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Freiburg mit Bayer kein Sieger gefunden.