Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen, 1:3 (0:1)

Die 20.619 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Robert Andrich brachte Bayer bereits in der sechsten Minute in Front. Zur Pause reklamierten die Gäste eine knappe Führung für sich. In der 46. Minute erhöhte Moussa Diaby auf 2:0 für das Team von Coach Xabier Alonso Olano. Anstelle von Dennis Geiger war nach Wiederbeginn Kasper Dolberg für Hoffenheim im Spiel. Mit dem 3:0 durch Adam Hlozek schien die Partie bereits in der 56. Minute mit Leverkusen einen sicheren Sieger zu haben. Mit einem Doppelwechsel wollte die TSG 1899 Hoffenheim frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Pellegrino Matarazzo Tom Bischof und Umut Tohumcu für José Tasende und Thomas Delaney auf den Platz (64.). Mit Diaby und Hlozek nahm Xabier Alonso Olano in der 73. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Exequiel Palacios und Nadiem Amiri. Stanley Nsoki beförderte das Leder zum 1:3 der TSG über die Linie (77.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Bayer 04 Leverkusen.