Bundesliga: Stolper-Werner lässt Frankfurt leiden! Nächster Rückschlag für die Eintracht, Leipzig auf CL-Platz

Das Team von Oliver Glasner kassierte wenige Tage nach der Pleite in der Champions League auch in der Bundesliga eine Niederlage. Im Duell der Verfolger unterlag der Europa-League-Sieger trotz einer starken zweiten Hälfte mit 1:2 (0:2) und gerät im Kampf um einen CL-Platz weiter ins Hintertreffen. Die Sachsen feiern dagegen auch dank eines starken Timo Werners einen wichtigen Heimsieg.

Der Nationalstürmer hatte die Sachsen nach einer starken Anfangsphase früh in Führung gebracht (6. Min). Werner, der zuletzt am 17. Spieltag gegen Schalke 04 getroffen hatte, bereitete zudem das 2:0 durch Emil Forsberg mustergültig vor (40.) und sorgte somit drei Tage nach dem 1:1 gegen Manchester City im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals wieder für ein Leipziger Erfolgserlebnis.

Frankfurt ohne Götze - und mit schwacher erster Hälfte

Die SGE hatte im Anschluss weitere gute Chancen, vergab diese jedoch. Leipzig, das in der ersten Hälfte überhaupt nichts anbrennen ließ, brachte den Sieg am Ende über die Zeit.

„Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, die vor allem in der ersten Hälfte ein enormes Tempo auf das Parkett gebracht hat“, analysierte Frankfurt-Kapitän Sebastian Rode nach der Partie bei Sky. In der zweiten Hälfte hätten sie eine sehr gute Phase gehabt, in der sie es verpasst hätten, selbst nochmal nachzulegen. „Nach dem Dreifachwechsel hatten die Leipziger dann wieder mehr Oberwasser, so dass keine großen Chancen mehr für uns dabei waren.“