BVB: Dreikampf? „Interessiert mich nicht“

Auch nach acht Siegen in den vergangenen acht Pflichtspielen will der Bundesligist Borussia Dortmund jedes Anzeichen von Genügsamkeit bekämpfen.

„Wir lassen die Dinge nicht einfach laufen. Wir versuchen, uns inhaltlich weiter an die Themen zu tasten, um besser zu werden“, sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag vor dem Spiel bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim .

Der BVB ist in der Tabelle vor dem 22. Spieltag punktgleich mit Spitzenreiter Bayern München und Union Berlin (alle 43). „Wir müssen schauen: Was hat uns in diese Position gebracht?“, forderte Terzic. „Es gibt überhaupt keinen Grund, weniger zu tun. Daran werden wir die Jungs jeden Tag erinnern. Es geht um harte Arbeit und Fleiß.“