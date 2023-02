FC Bayern: Lothar Matthäus stellt pikante These zu Julian Nagelsmann auf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dessen jüngsten Entgleisungen in Schutz genommen - und hat eine pikante These zu den Verantwortlichen beim Rekordmeister aufgestellt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich persönlich würde Nagelsmann die verbale Entgleisung verzeihen, weil er sich umgehend dafür entschuldigt hat, und dann ist es in meinen Augen auch gut. Es herrscht ein unglaublicher Druck auf diesem jungen Bayern-Trainer“, schrieb Matthäus in seiner Sky -Kolumne. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Es sei „schön, dass es Emotionen gibt. Davon lebt dieser Sport und wir werden alle gut unterhalten. Also bitte lasst uns Nagelsmann nicht ewig dafür verdammen“, meinte der 61-Jährige weiter - räumte zugleich aber ein: „Ohne Frage hat es Nagelsmann jedoch übertrieben und die Formulierung ‚weichgespültes Pack‘ ist selbstverständlich überflüssig und war ein großer Fehler“.

Matthäus: Bayern lässt Nagelsmann alleine

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hätten es „niemals zugelassen, dass ihr Trainer erst in die Situation gekommen wäre, die in Gladbach entstanden ist. Uli Hoeneß wäre der Erste gewesen, der sich um die Presse gekümmert und sich schützend vor den Trainer gestellt hätte. Aber leider ist es aktuell so, dass die unangenehmen Themen beim FC Bayern wochenlang lodern und keiner den Brand löscht“, sagte Matthäus.