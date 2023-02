FC Bayern: Mazraoui zurück im Teamtraining

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann kann wohl bald wieder mit Noussair Mazraoui planen. Der 25 Jahre alte Marokkaner nahm am Donnerstag erstmals in diesem Jahr am Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters teil. Wann der Verteidiger wieder voll einsatzfähig sein wird, ist jedoch offen. Im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin ist Mazraoui noch kein Thema. Mazraoui war seit der WM mit einer Herzmuskelentzündung ausgefallen.