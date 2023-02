Isco "haben wir für eine riesige Ente gehalten": Union-Star Pantovic über Transfers und Bayern-Zeit

Unions Erfolgsgeheimnis? „Keiner nimmt sich zu wichtig“

Pantovic: Unser Zusammenhalt. Ich würde sagen, dass es einige Mannschaften in der Bundesliga gibt, die ansehnlicheren Fußball als wir spielen. Aber dieser Zusammenhalt bei uns in der Kabine ist einzigartig. Das habe ich so auch noch bei keinem anderen Verein erlebt.

Isco? „Wir haben das für eine riesige Ente gehalten“

Pantovic: Natürlich. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mit meiner Situation überhaupt nicht zufrieden bin. Ich will immer spielen, das will doch jeder. Das ist nicht geil für mich, aber da bringt es jetzt auch nichts, zu meckern. Aufgeben ist sowieso keine Option für mich. Nach der Saison wird man sich dann sicher zusammensetzen und besprechen, was das Beste ist. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür.

„Guardiola und Ancelotti hatten eine ganz besondere Aura“

Pantovic: Nur positive. Ich denke auch gerne an die frühen Jahre in der Jugend zurück – beispielsweise in der U13 oder in der U14, als ich quasi noch ganz am Anfang war. Wenn ich mich manchmal mit ein paar Jungs von damals auf einen Kaffee treffe, quatschen wir immer gerne über die vielen Hallenturniere, bei denen wir mitgespielt haben. Es war immer etwas Besonderes, das Bayern-Logo auf der Brust zu tragen. Das Bundesliga-Debüt unter Pep war natürlich etwas ganz Besonderes, das Training unter ihm hat mich enorm weitergebracht. Auch die Zusammenarbeit mit Carlo Ancelotti war super. Er hat mich mal mit zu einem Supercup nach Dortmund genommen, den wir dann auch gewonnen haben. Mit all diesen Top-Stars in einer Kabine zu sein, war der Hammer. Solche Momente bleiben für immer!