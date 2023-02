Matarazzo zuversichtlich: "Die Mannschaft ist bereit"

Pellegrino Matarazzo geht zuversichtlich in seine Rettermission beim abstiegsbedrohten Bundesligisten TSG Hoffenheim.

„Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft bereit ist für den nächsten Schritt“, sagte der neue Trainer bei seiner Präsentation am Donnerstag: „Zunächst geht es um den Klassenerhalt, dann schauen wir weiter. Es geht darum, Stabilität in der Defensive herzustellen. Wir dürfen Fehler machen - wenn die Reaktion dazu passt.“ (NEWS: Inter wollte Bayern-Star!)

Rosen: „Rino kennt den Klub“

Der neue Coach leitete am Mittwoch sein erstes Training und steht am Samstag gegen Bayer Leverkusen zum ersten Mal an der Seitenlinie. Für Matarazzo, der beim TSG-Lokalrivalen VfB Stuttgart im vergangenen Oktober gehen musste, ist der Kraichgau vertrautes Terrain. Vor seiner Zeit beim VfB war der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln von 2017 bis 2019 zunächst U17-Coach der Hoffenheimer und später Assistent von Chef Julian Nagelsmann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)