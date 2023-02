Matthäus: Mangelnde Rückendeckung für Nagelsmann

Für Nagelsmann, der sich jüngst nach dem 2:3 bei Borussia Mönchengladbach abfällig in Richtung des Schiedsrichterteams geäußert hatte, sei es gerade keine leichte Zeit, so Matthäus weiter. "Die Frage ist, wieso man ihn von höherer Stelle nicht öffentlich so schützt und sich vor ihn stellt, wie es gerade ein Bayern-Trainer nötig hat, wenn viele Sachen auf ihn einprasseln?", wunderte sich der ehemalige Münchner: "Man gewinnt langsam aber sicher den Eindruck, dass nicht mehr alle in der Vereinsführung hinter ihm stehen."