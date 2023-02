Nach 134 Startelf-Einsätzen: Serie von Günter reißt

In 134 Ligaspielen nacheinander stand der Linksverteidiger in der Startelf, in der Partie beim VfL Bochum (2:0) handelte sich der Nationalspieler aber seine fünfte Gelbe Karte ein und wird damit am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen erstmals seit 2019 wieder ein Bundesliga-Spiel verpassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)