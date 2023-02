Ruhnert über Tabellensituation von Union Berlin: "Surreal"

„Wir fahren als Zweiter nach Leipzig, am 20. Spieltag, wenn das nicht surreal ist“, sagte er am Dienstag in einer Medienrunde. Das ändere allerdings nichts daran, „dass die Mannschaften gegen die wir spielen, auf dem Papier einfach eine Riesen-Qualität haben“.

Im Februar wartet nach der Bundesliga-Partie am Samstag bei RB Leipzig (18.30 Uhr) ein straffes Programm auf die Köpenicker. In den Playoffs der Europa League stehen das Hin- und Rückspiel gegen Ajax Amsterdam an (16. und 23. Februar), außerdem geht es in der Liga gegen Schalke 04 (19. Februar) und Rekordmeister Bayern München (26. Februar).