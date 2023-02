Sportwetten: Bayern klarer Favorit in Gladbach

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als klarer Favorit in das Bundesligaduell bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Für einen Sieg der Münchner beim Angstgegner Gladbach zahlt der Sportwettenanbieter bwin lediglich das 1,39-Fache aus. Die Siegquote für einen Erfolg der Fohlen, die drei der letzten vier Heimspiele gegen die Bayern gewannen, beläuft sich auf 6,75. Die Quote für ein Remis liegt bei 5,50.