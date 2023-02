Sprung an die Spitze: BVB setzt Siegeszug fort

Borussia Dortmund hat den Siegeszug fortgesetzt und kann endgültig Ansprüche auf die Meisterschaft anmelden. Der BVB gewann am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Mühe 1:0 (1:0) bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim. Durch den neunten Erfolg im neunten Pflichtspiel des Jahres grüßen die Dortmunder zumindest bis Sonntag von der Tabellenspitze.

Der seit Wochen formstarke Julian Brandt (43.) erzielte das entscheidende Tor für die Westfalen (46 Punkte), die in der laufenden Saison noch nie am Ende eines Spieltags ganz oben standen. Ob es diesmal soweit ist, entscheidet sich am Sonntag im Topspiel zwischen Meister Bayern München und Union Berlin (beide 43 Zähler).