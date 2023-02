Union verpasst Tabellenführung - Nullnummernrekord für S04

Kein Durchkommen gegen Schalke „00″: Union Berlin hat die große Chance auf die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vergeben und reist als Jäger statt Gejagter zum Gipfeltreffen bei Bayern München am kommenden Wochenende. Gegen Schlusslicht Schalke 04 kam das Team von Trainer Urs Fischer am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus.