Welz über Gespräch mit Nagelsmann: „Keine Beleidigungen“

Das Kabinengespräch zwischen Julian Nagelsmann und dem Schiedsrichtergespann um Tobias Welz nach der Niederlage von Bayern München in Mönchengladbach ist offenbar respektvoll verlaufen. „Wir haben auf Augenhöhe eine Diskussion geführt. Es war emotional, aber es wurden keine Beleidigungen ausgesprochen“, sagte Welz am Sonntag im Sport-1-Doppelpass in einer Live-Schalte.