Werder verlängert mit Filbry bis 2026

Filbry kam 2010 zu Werder und ist seit 2012 als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig. "Ich habe große Lust, mit meinen Kolleg:innen in der Geschäftsführung, unserem Team hier in der Geschäftsstelle und den Gremien gemeinsam die großen Projekte anzugehen, die vor uns liegen", sagte Filbry: "Wir wollen Werder Bremen weiterentwickeln und wettbewerbsfähig für die Zukunft machen, um den Verein wieder dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren."