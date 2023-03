Alonso selbstbewusst vor Hertha-Spiel: "Wir sind bereit"

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso will den Schwung der vergangenen beiden Pflichtspiele mit in das Heimspiel gegen Hertha BSC nehmen. „Nach Monaco und Freiburg haben sich die Spieler gut erholt, wir sind bereit“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor der Partie gegen den Tabellen-14. am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).