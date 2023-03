Bayern-Star Gnabry: „Manchmal ist es zu krass“

Der 27-Jährige und sein Münchner Kollege Leroy Sane waren in den vergangenen Wochen durch Eskapaden außerhalb des Platzes wiederholt in die Schlagzeilen geraten und zuletzt auch nicht mehr immer erste Wahl beim Rekordmeister gewesen. "Wenn zwei Spieler für eine Negativserie verantwortlich gemacht werden, macht das in meinen Augen keinen Sinn. Wir müssen damit umgehen, aber es ist nicht schön zu hören, wenn es gegen einen selbst oder gegen einen Mitspieler geht", sagte Gnabry.