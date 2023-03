Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC (Sonntag, 15:30 Uhr)

Die Hertha trifft am Sonntag (15:30 Uhr) auf Bayer. Gegen den Sport-Club Freiburg kam Leverkusen im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Letzte Woche siegte die Hertha gegen den FC Augsburg mit 2:0. Somit nimmt Hertha BSC mit 20 Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen Hertha BSC und Bayer 04 Leverkusen ermittelt wurde (2:2), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Bayer sind 14 Punkte aus elf Spielen. Nach 22 Spielen verbucht die Elf von Coach Xabier Alonso Olano acht Siege, vier Unentschieden und zehn Niederlagen auf der Habenseite. Die Heimmannschaft verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Auf fremden Plätzen läuft es für die Hertha bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere vier Zähler. Fünf Siege und fünf Remis stehen zwölf Pleiten in der Bilanz des Teams von Trainer Sandro Schwarz gegenüber.

Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Leverkusen belegt mit 28 Punkten den elften Rang, während Hertha BSC mit acht Zählern weniger auf Platz 14 rangiert. Körperlos agierte Hertha BSC in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (45-1-0) bestätigt. Ob sich Bayer 04 Leverkusen davon beeindrucken lässt?