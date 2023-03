Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Borussia trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf RB. Die fünfte Saisonniederlage kassierte Leipzig am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich Gladbach kürzlich gegen den Sport-Club Freiburg zufriedengeben. Im Hinspiel feierte Borussia Mönchengladbach einen 3:0-Erfolg.

Auf des Gegners Platz hat die Borussia noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert das Team von Daniel Farke auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Nach 23 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden des Gasts insgesamt durchschnittlich: acht Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Gladbach in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.