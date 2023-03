Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin, 1:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 63. Minute stellte Urs Fischer um und schickte in einem Doppelwechsel Timo Baumgartl und Paul Seguin für Danilho Doekhi und Rani Khedira auf den Rasen. Der verwandelte Strafstoß von Josip Juranovic brachte Union vor 23.554 Zuschauern nach 72 Minuten mit 1:0 in Führung. Niko Kovac wollte Wolfsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Ridle Baku und Jakub Kaminski eingewechselt für Yannick Gerhardt und Paulo Otavio Rosa da Silva neue Impulse setzen (81.). Mit Kilian Fischer und Mattias Svanberg nahm Niko Kovac in der 82. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kevin Paredes und Patrick Wimmer. Kurz vor Ultimo war noch Wimmer zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des VfL Wolfsburg verantwortlich (84.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen Schröder (Hannover) trennten sich der Gastgeber und der 1. FC Union Berlin remis.