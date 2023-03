BVB: Statt Revierderby nur 3. Liga - Meunier sammelt ungewohnte Pluspunkte

Thomas Meunier wäre sicherlich lieber im Revierderby gegen Schalke aufgelaufen, statt mit Dortmunds U23 in der 3. Liga zu kicken.

So kam es, dass der 31-Jährige am Sonntag mit den Amateuren bei Dortmund II auflief, die mit 1:3 gegen Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden verloren.

„Habe schon ganz andere gesehen, die von den Profis runterkamen“

Meunier begeistert BVB-Kollegen

„Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand mit seiner Erfahrung, mit seiner Vita (in der 3. Liga aufläuft, Anm. d. Red.). Er hat sich selbst bereit erklärt, bei uns mitzuspielen. Und dass er es dann auch so macht: Er ist mit nach hinten, mit nach vorne gerannt in einer Tour“, betonte Niklas Dams im Nachgang gegenüber RUHR24. „Er hat sich reingehauen. Da habe ich schon ganz andere gesehen, die von den Profis runterkamen.“