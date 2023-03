FC Bayern: Effenberg äußert sich zum Trainerbeben

Die Bosse des FC Bayern um Hasan Salihamidzic sowie Oliver Kahn haben in den vergangenen Tagen für Wirbel gesorgt. SPORT1 -Experte Stefan Effenberg schreibt in seiner t-online -Kolumne dazu: „Das Trainerbeben beim FC Bayern kam auch für mich überraschend.“

Effenberg: „Tuchel ist der Richtige“

Dabei ist der SPORT1 -Experte optimistisch, dass Nagelsmann in der Zukunft noch einmal Trainer der Münchener werden könnte. „Wenn er daran arbeitet, könnte er die Möglichkeit bekommen, vielleicht in zehn Jahren nochmal nach München zurückzukommen.“

„Tuchel kann all das vollenden, was Nagelsmann vorbereitet hat. Es liegt jetzt an der Mannschaft“, müsse der neue Coach allerdings die Leistungsschwankungen - vor allem in der Bundesliga - abstellen.